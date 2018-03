(ANSA) – FIRENZE, 21 MAR – Oggi e domani ancora vento forte di Grecale su gran parte della Toscana. Il codice arancione emesso ieri, e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi, è stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 marzo, per gran parte della regione. A darne notizia la sala operativa della protezione civile regionale. L’unica zona esclusa è la Lunigiana per la quale il codice giallo avrà validità fino alla mezzanotte di oggi. Inoltre è stato emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 10 di domani mattina per Appennino tosco-emiliano, Casentino, Valtiberina e Amiata. Una vasta area depressionaria sul Mediterraneo centrale alimentata da aria fredda in quota resterà attiva, sia per oggi che per domani, determinando tempo instabile sui versanti adriatici e zone meridionali della nostra penisola, con associati intense correnti di Grecale anche sulla Toscana.(ANSA).