(ANSA) – VENEZIA, 21 MAR – È stato pubblicato sul sito del Comune di Venezia il nuovo bando d’asta pubblica per l’assegnazione in concessione delle tombe di famiglia monumentali dichiarate decadute di proprietà comunale che si trovano nel Cimitero di San Michele in Isola. Dopo l’assegnazione per più di 350 mila euro a Dominique Vacher, direttore generale della casa farmaceutica Laboratoires Genevrier, della concessione per 99 anni della Cappella Ex Salviati, l’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire i termini del precedente bando rimettendo così all’asta le concessioni per le ulteriori quattro cappelle di famiglia risultate non assegnate. Una decisione scaturita dall’arrivo, fuori tempo massimo, di ulteriori richieste di partecipazione al bando. Sarà quindi possibile ripresentare le offerte entro le ore 13 del 29 giugno.