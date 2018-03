CARACAS – La prima fase del Sudamericano femminile Under 17 é acqua passata. Oggi prenderà il via il quadrangolare finale dove Brasile, Colombia, Uruguay e Venezuela cercheranno di portare a casa la coppa ed uno dei biglietti per il mondiale.

La vinotinto nel primo turno ha sfidato Uruguay (0-0), Paraguay (vittoria 2-0), Cile (1-1) e Bolivia (vittoria 4-0). Questa prestazione gli ha permesso di chiudere al secondo posto con 8 punti alle spalle delle charrúas (10).

L’italo-venezuelana Bárbara Olivieri, alla prima partecipazione in una manifestazione continentale, é tra i perni dell’attacco creolo. La Olivieri ha segnato tre reti ed ha fornito un assist durante la prima fase del Sudamericano femminile Under 17.

Il calendario delle creole nella seconda fase del Sudamericano prevede l’esordio contro la Colombia (oggi alle 17:00). Venerdì il Venezuela se la vedrà con l’Uruguay (ore 17:00), infine sfida con il Brasile (domenica alle 17:00).

Dal quadrangolare che si disputerà nello stadio Bicentenario di San Juan usciranno le due rappresentanti della zona Conmebol nel mondiale di categoria che si svolgerà in Uruguay dal 13 novembre al 1º dicembre di quest’anno.

Oltre alle padrone di casa, le nazionali con un posto garantito al mondiale sono Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone in rappresentanza del continente asiatico. Mentre per l’Oceania ci sarà la Nuova Zelanda e per la zona africana Ghana, Sudafrica e Camerun.

L’Europa conoscerà le sue tre rappresentanti dopo la fase finale del Campionato Europeo che si svolgerà tra il 9 ed il 21 maggio in Lituania. Ricordiamo che le azzurre non ci saranno, eliminate nella prima fase: hanno chiuso a pari merito di Slovenia e Filandia con 5 punti, ma a tradirle é stata la differenza reti.

La nazionale venezuelana si presenta al quadrangolare del Sudamericano con il compito di difendere il bi-campionato conquistato nelle edizioni del 2013 e 2016. Quella nazionale era allenata da Zsemereta adesso il condottiero dell’Under 17 é José Catoya. Al momento, questa vinotinto ha allungato la scia d’imbattibilità: 19 gare consecutive senza subire sconfitte. L’ultimo ko risale al 2012, quando furono battute per 3-0 dal Brasile.

(di Fioravante De Simone)