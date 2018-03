CARACAS. – “Il vento e le onde sono sempre a favore dei navigatori più abili” questa frase dello scrittore inglese Edward Gibbon può essere presa come punto di riferimento dagli amanti del surf.

Nel 2020, i migliori domatori di onde parteciperanno per la prima volta ai giochi olimpici. Quando fu annunciata questa notizia Fernando Aguerre, presidente dell’International Surfing Association, commentò in questo modo la lunga battaglia per il riconoscimento: “Siamo atleti che meritano lo stesso rispetto degli sportivi del calcio, basket o baseball. Usando un’analogia, siamo stati in scaletta, abbiamo remato duro, e quando l’onda ha colpito la barriera corallina eravamo nel posto giusto”. Quella del surf é stata una battaglia lunga davvero: pensate che se ne parla dal 1920!

L’International Surfing Association e la World Surf League hanno diramato un primo accordo in merito ai criteri di qualificazione olimpica per l’edizione di Tokyo 2020.

Questi i contenuti dell’accordo: 18 dei 40 posti disponibili (20 uomini e 20 donne) per Tokyo 2020 saranno riservati ad atleti provenienti dal World Tour e così ripartiti: 10 uomini e 8 donne.

I restanti 22 posti per il torneo Olimpico di Surf saranno assegnati attraverso gli ISA World Surfing Games del 2019 e 2020, e dai Giochi Panamericani che nel 2019 si svolgeranno in Peru, con due posti riservati al Giappone paese ospitante (un uomo e una donna).

Le gare del torneo olímpico di surf verranno disputate in pieno Oceano, a Chiba. Questa località si trova a sud-est di Tokyo, e fa parte della Grande Area di Tokyo. Le tavole saranno usate nel torneo di surf saranno: shortboard. Niente longboard, bodyboard, o SUP

Insieme al surf, ai Giochi del 2020 sono stati ammesse come nuove discipline anche il karate, il baseball, lo skateboard, l’arrampicata sportiva e il softball. Nel caso dei due sport con la mazza ed il guantone quella di Tokyo sarà un ritorno ai giochi dei cinque cerchi, l’ultima presenza risale a Pechino 2018.

(FDS)