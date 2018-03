(ANSA) – GENOVA, 21 MAR – Ripresa degli allenamenti con brutte notizie per Marco Giampaolo che dovrà fare a meno di Edgar Barreto per almeno tre settimane. Il centrocampista paraguaiano della Sampdoria si era infortunato domenica contro l’Inter e gli accertamenti odierni hanno evidenziato una lesione al gemello della gamba sinistra. Barreto salterà sicuramente la trasferta di Verona contro il Chievo alla ripresa dopo la sosta e sarà valutato per le successive gare, il recupero con l’ Atalanta e il derby del 7 aprile. Intanto sul fronte infortunati Sala ha proseguito il lavoro personalizzato.