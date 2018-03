(ANSA) – LIMA, 21 MAR – Il presidente peruviano Pedro paolo Kuczynsky si è dimesso dal suo incarico, alla vigilia di un voto di impeachment previsto al parlamento di Lima per le accuse di corruzione che gli sono state rivolte per rapporti con la multinazionale brasiliana Odedrecht e le rivelazione su presunti pagamenti a deputati per sostenerlo.