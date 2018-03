CARACAS – La Sala Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia per mezzo della sentenza No 283 ha stabilito la terminazione della sentenza di inabilità politica imposta a Enzo Scarano Spisso. Quindi, l’ex sindaco del municipio di San Diego, nello stato Carabobo è nuovamente libero di disimpegnarsi in incarichi pubblici e politici.

Il presidente della Sala Costituzionale, Juan José Mendoza Jover, ha segnalato che l’inabilitazione politica di Scarano gli è stata imposta il 9 aprile 2014 per aver disobbedito al provvedimento cautelare adottato nei suoi confronti il 12 marzo del 2014. E come conseguenza, Scarano ha subito una carcerazione di 10 mesi e mezzo. Siccome ha compiuto la sentenza, è ora libero.

Il TSJ ha ordinato di diramare la decisione al Consiglio Nazionale Elettorale, alla Corte dei Conti e alla Procura Generale della Repubblica.

La Corte dei Conti inabilita Scarano per 15 anni

Ma anche se il TSJ ha determinato che Scarano è libero e che l’inabilità politica è terminata, sembra non sia altrettanto così per la Corte dei Conti.

Il presidente della Corte dei Conti venezuelana, Manuel Galindo, ha inviato una comunicazione a Tibisay Lucena del CNE per informarla che l’inabilitazione politica di Scarano ha la durata di 15 anni.

Secondo Scarano le autorità stanno facendo di tutto per farlo uscire dal “gioco politico” perciò sono in campagna contro di lui.

L’ex sindaco ha detto di non sentirsi intimorito. Continuerà la lotta per la riconquista del suo municipio perché, secondo lui, i filogovernativi non hanno ottenuto in nessun municipio, quello che lui è riuscito a fare per San Diego.