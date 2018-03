(ANSA) – FIRENZE, 21 MAR – ”Farà più fatica la Roma con il Barcellona che l’Italia contro l’Argentina”. E’ il pensiero di Alessandro Florenzi prossimo ad affrontare Messi tre volte nelle prossime settimane: venerdì a Manchester nella prima delle due amichevoli in terra inglese, poi in Champions League. ”La Roma faticherà più dell’Italia perché il Barcellona lavora e gioca insieme da tempo, le nazionali invece lo fanno poche volte l’anno” ha evidenziato l’esterno giallorosso e della Nazionale che a domanda sul contratto in scadenza nel 2019 ha tagliato corto: ”Non è un problema che mi assilla, vado avanti per la mia strada pensando a fare meglio possibile in campo”. I pensieri maggiori semmai, adesso, riguardano il rilancio azzurro dopo il mancato approdo ai Mondiali: ”Siamo tutti consapevoli della brutta figura anche se sono convinto che se avessimo pure giocato tre giorni il pallone non sarebbe mai entrato. Ci vorranno tempo, pazienza, organizzazione per cancellare questa macchia”.