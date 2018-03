(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Esordio di Thomas Fabbiano nel “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 del 2018, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il 28enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 86 del ranking mondiale, è stato sorteggiato al primo turno contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 89 Atp: il 26enne di Tbilisi è avanti per 2-1 nei precedenti e si è aggiudicato le ultime due sfide, compreso il match di primo turno a Doha lo scorso gennaio. Fabio Fognini, numero 18 del mondo e 15esima testa di serie, entrerà in gara invece direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Nicola Kuhn, numero 211 Atp, in tabellone grazie ad una wild card, e Darian King delle Barbados, numero 172 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Il numero uno del seeding è lo svizzero Roger Federer, numero uno del tennis mondiale nonché campione in carica. Le 32 teste di serie debuttano direttamente al secondo turno. (ANSA).