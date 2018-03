(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “Vincere con la Ferrari”: Alla prima conferenza stampa dell’anno a Melbourne, alla vigilia del gp di Australia che apre la stagione della F1, Sebastian Vettel ha ribadito il suo obbiettivo. Il tedesco della casa di Maranello è apparso sorridente e rilassato e si è presentato ai giornalisti insieme con il suo rivale di sempre Lewis Hamilton della Mercedes campione del mondo in carica e il terzo incomodo Daniel Ricciardo della RedBull. “E’ un privilegio essere qui e poter dimostrare quanto si vale, ha aggiunto Vettel. Se guardo ai piloti con cui ho corso finora, sono più o meno gli stessi dai tempi dei kart. Fai attenzione a loro, li studi e se sono bravi batterli dà ancora di più soddisfazione. La Ferrari è il team più importante e storico e poter vincere qui è l’obiettivo, sarebbe la gioia suprema e farlo contro avversari come Lewis sarebbe ancora più importante”. Per Vettel “la Mercedes è favorita, mala Ferrari è grandiosa”. Insomma la sfida è lanciata, poi due parole su Ricciardo: Ho già corso con lui in passato e non mi dispiacerebbe farlo ancora. Non so quali siano le sue opzioni, ma c’è tempo per le decisioni”.(ANSA).