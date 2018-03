(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “Sarà un anno entusiasmante per la F1 per il fatto di avere due piloti 4 volte campioni del mondo in lotta fra loro, e per me è una grande esperienza correre contro Sebastian, che fra quelli in attività è al top”. Complimenti e sorrisi, così alla prima conferenza stampa della stagione Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes campione iridato, pronto a rinnovare da domenica nel gp di Melbourne il suo duello infinito con il ferrarista Sebastian Vettel. I due, insieme a Ricciardo, si presentano insieme al tradizionale incontro con la stampa che precede la gara. “Quello che conta, dice il pilota britannico, è che a fine carriera per essere il migliore devi sapere di aver corso contro il meglio. Quest’anno sarà interessante perché oltre a Vettel anche Ricciardo sarà in lotta”. Hamilton non si pone limiti e soprattutto non si sente ancora al top: “credo si sia raggiunto il top quando è più dura raggiungere il massimo del livello fisico e gli interessi diminuiscono. Ma vi assicuro che non è il mio caso”. (ANSA).