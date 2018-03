(ANSA) – MILANO, 22 MAR – E’ stato imbrattato con della vernice rossa nella notte il grande murales realizzato in via Borsieri a Milano per i 110 anni dell’Inter. L’illustrazione di 18 metri per 10 sulla facciata laterale di un palazzo, era stata inaugurata solo alcuni giorni fa. Da un lato la scritta ‘Certi attimi durano per sempre’ dall’altro ‘presented by Mediaset premium’ il muro raffigura grandi protagonisti del club da Milito, a Ronaldo fino a Giuseppe Meazza. Ora però tutti bombardati di vernice rossa, con la didascalia sotto ‘Inter m….’.