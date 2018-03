(ANSA) – BOLZANO, 22 MAR – Temperature poco primaverili in Alto Adige. Questa mattina solo due delle 84 stazioni meteorologiche della Provincia autonoma di Bolzano hanno registrato temperature sopra lo zero, anche se di poco, ovvero Bolzano e Salorno. Le località più fredde sono state invece San Giacomo in val di Vizze con -17 gradi, Riva di Tures con -16 e Predoi e San Vito di Braies con -15 gradi. La scorsa notte è stato però raggiunto il culmine dell’ondata di freddo, tranquillizza il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nei prossimi giorni, con il calare del forte vento da nord, le temperature torneranno a risalire.