(ANSA) – MALE’, 22 MAR – Il presidente delle Maldive, Abdulla Yameen Abdul Gayoom, ha revocato in base ai poteri conferitigli dalla Costituzione lo stato di emergenza in vigore nell’arcipelago dal 5 febbraio scorso. Lo rende noto la presidenza della repubblica a Malé. In un comunicato si ricorda che “l’annuncio dell’introduzione dello stato di emergenza era stato determinato da una crisi costituzionale creata da due giudici della Corte Suprema che hanno cospirato con personalità politiche” per “rovesciare illegalmente un governo eletto”, con una azione che “costituiva una imminente minaccia alla sicurezza nazionale”.