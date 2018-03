(ANSA) – CAPRI (NAPOLI), 22 MAR – Delicato intervento di soccorso medico, questa mattina, per una persona dell’isola di Capri. Un soccorso reso difficile dalle condizioni meteorologiche avverse e in particolare dalle forti raffiche di vento. L’uomo, ricoverato all’ospedale Capilupi, doveva essere trasferito immediatamente a Napoli. La partenza delle navi era sospesa a causa delle avverse condizioni meteo marine, per cui l’unica possibilità era quella di ricorrere agli elicotteri attivando la procedura di emergenza. L’elicottero del 118 non è potuto atterrare a causa del forte vento, per cui è stato chiesto e ottenuto l’invio a Capri di un velivolo dell’Aeronautica Militare che, dopo vari tentativi non riusciti all’eliporto di Damecuta, si è diretto verso il campo di calcio di San Costanzo. Qui è riuscito ad avvenire il trasbordo dell’infartuato dall’ambulanza all’elicottero. Subito dopo il mezzo aereo dell’Aeronautica è decollato in direzione di Napoli ed ha raggiunto la piazzola dell’ospedale Cardarelli.