(ANSA) – POTENZA, 22 MAR – Anche “a seguito di quanto emerso nel corso di una riunione in Prefettura” sul maltempo, il sindaco di Potenza, Dario De Luca, “ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido” pure per la “giornata di domani, venerdì 23 marzo”. Nella città lucana sta nevicando dalla scorsa notte: la neve e il forte vento hanno provocato la caduta di numerosi rami e alberi. Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale potentina è poi specificato che “è stato disposto anche il divieto di circolazione per i veicoli aventi massa superiore alle 7,5 tonnellate”. Il Comune inoltre “invita i cittadini del capoluogo a utilizzare i propri automezzi solo in caso di effettiva necessità”. E sempre a causa “delle avverse condizioni meteorologiche, l’avvio del sistema di sosta a pagamento nelle zone di nuova istituzione, previsto per il 26 marzo è stato rinviato a lunedì 9 aprile”.