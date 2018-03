(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Forti boati sono stati uditi in Lombardia e Valle d’Aosta, causando allarme e paura tra la popolazione e molte chiamate alle forze dell’ordine. A provocarli è stato il volo supersonico di una coppia di caccia dell’Aeronautica militare che sono decollati su allarme per intercettare un aereo di linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico aereo. Il velivolo è stato raggiunto, il collegamento è stato ripristinato e i due caccia sono rientrati alla base. L’allarme è scattato quando un Boeing 777 dell’Air France che sorvolava l’Italia settentrionale diretto a Parigi ha perso il contatto radio con gli enti nazionali che controllano lo spazio aereo. Il velivolo è stato poi raggiunto e l’allarme è rientrato. La Procura di Bergamo, competente a indagare sulla vicenda non ravvisa reati a carico dei due piloti dei caccia, che sono stati autorizzati al volo supersonico per ridurre i termini di intervento.