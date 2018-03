(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “Abbiamo fiducia di poter fare bene le nove partite che rimangono. Le possiamo vincere tutte. Non è facile, ma siamo lì e abbiamo le nostre chance. Dobbiamo crederci, possiamo essere tra le prime quattro a fine stagione”. Lo dice Lucas Leiva, analizzando il momento biancoceleste dopo il pareggio in casa col Bologna. “Quando i risultati non arrivano – aggiunge il brasiliano parlando a margine dell’evento ‘La Lazio nelle scuole’, che si è tenuto oggi all’Istituto Comprensivo Viale Venezia Giulia a Roma – è normale che si debba analizzare tutto e cercare di migliorare. La sosta è arrivata in un buon momento e sono sicuro che nell’ultima parte di stagione la Lazio sicuramente giocherà meglio. Speriamo che i risultati migliorino rispetto agli ultimi che sono arrivati”. Tra gli obiettivi ancora in ballo per la squadra di Inzaghi, l’Europa League con la Lazio chiamata ad affrontare il Salisburgo ai quarti: “Dobbiamo concentrarci sulle nove partite di campionato poi vedremo nei quarti di finale cosa succederà”.