(ANSA) – FIRENZE, 22 MAR – Lorenzo Insigne e Federico Chiesa hanno smaltito i rispettivi problemi partecipando regolarmente alla rifinitura di stamani a Coverciano, ultimo allenamento (a porte chiuse) degli azzurri prima della partenza per Manchester prevista nel pomeriggio. L’attaccante del Napoli ieri aveva lasciato a metà la sessione pomeridiana per precauzione, avvertendo un leggero stato influenzale. Mentre l’esterno della Fiorentina ieri ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento muscolare. Per il primo test domani sera con l’Argentina (arbitra l’inglese Atkinson, diretta su Rai1 alle 20,45) Luigi Di Biagio, al debutto da ct, punta su un’Italia con il 4-3-3: unici dubbi Florenzi-De Sciglio e Ogbonna-Rugani. Conferenza stampa stasera verso le 19,15 direttamente all’Etihad Stadium.