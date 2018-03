(ANSA) – BRUXELLES, 22 MAR – Il presidente della Lituania ha dichiarato che sta pensando di espellere i diplomatici russi dal suo paese per via dell’attacco in Gran Bretagna all’ex spia Serghei Skripal e alla figlia Yulia. A Bruxelles per il vertice Ue Dalia Grybauskaite ha manifestato alla premier britannica Theresa May il “pieno sostegno” della Lituania nella querelle con la Russia che ha già portato all’espulsione dal Regno Unito di 23 diplomatici di Mosca. “Stiamo pensando alle stesse misure”, ha dichiarato in proposito il presidente.