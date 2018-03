(ANSA) – BRUXELLES, 22 MAR – Sul caso Skripal “con i colleghi europei non parlerò solo di quello che è accaduto nelle strade di Salisbury, ma del fatto che considero questo come un disegno dell’aggressione russa verso l’Europa ed i suoi vicini più prossimi, dai Balcani occidentali al Medio Oriente, e sono grata per la solidarietà che mi è stata espressa”. Così la premier britannica Theresa May al suo arrivo al vertice dei leader Ue, che discuteranno della vicenda alla cena di stasera.