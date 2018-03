(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “Pensavamo che Paulo Dybala fosse un giocatore top. Poi o noi non lo abbiamo saputo valorizzare al meglio o lui non si è saputo adattare alla nostra idea di calcio. L’ho convocato sempre, tranne in questo giro, vedremo se c’è qualcuno che dimostrerà di essere migliore di lui”. Il ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, alla vigilia dell’amichevole con l’Italia di domani sera a Manchester, spiega la mancata convocazione dell’attaccante della Juventus. Il ct dell’Albiceleste ha poi avuto parole di elogio per Gonzalo Higuain, definito “uno dei migliori attaccanti del mondo. Se dimostrerà in partita quanto fatto vedere in allenamento – le parole di Sampaoli – credo che la potenza offensiva della nostra Nazionale sia immensa”. Il ct della Seleccion non si nasconde: “Siamo una delle candidate alla vittoria del Mondiale. Anche perché Messi gioca con noi – sottolinea – è in un gran momento di forma e maturità. E’ un giocatore che potenzia i compagni”.