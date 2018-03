ROMA. – Sui social le buche di Roma danno adito a ogni sorta di battuta e sfottò. Ma quella che si è aperta sulla circonvallazione Appia tra due auto in sosta, e ripresa anche dalle telecamere, è una voragine a tutti gli effetti. Per lei parlano le sue dimensioni, è larga tre metri per cinque e profonda sei metri. Nel video si vede chiaramente il momento in cui l’asfalto cede quasi risucchiando le due auto, che poi rimangono in bilico a un passo dal vuoto.

Nemmeno dieci giorni fa un’altra voragine si era aperta sulla circonvallazione Gianicolense, coinvolgendo, anche in quel caso, due auto in sosta. L’emergenza buche dunque non si attenua dopo il maltempo e la gelata che ha letteralmente aperto crateri sulle strade di tutta la città.

Il cosiddetto piano Marshall varato dal Campidoglio, che prevede più fondi per i Municipi e 17 milioni di euro con l’obiettivo di coprire 50mila buche in trenta giorni, dovrebbe essere ultimato entro due mesi, come ha annunciato l’assessore capitolino ai Lavori pubblici Margherita Gatta. E dal suo assessorato, a cui compete la grande viabilità, in prima linea nella lotta alle buche, fanno sapere che “sono già partite le gare e la presentazione delle domande si chiuderà la prossima settimana.

Più o meno dopo Pasqua le gare saranno assegnate e verranno quindi programmati i lavori secondo le criticità rilevate, in raccordo con i Municipi”. Sulla voragine apertasi oggi è intervenuta anche la minisindaca del VII Municipio, Monica Lozzi: “Sono stati allertati tutti gli enti per la predisposizione delle misure di messa in sicurezza dell’area”.

Sono intervenuti la Polizia Locale, che ha provveduto all’interdizione dell’area, e i vigili del fuoco. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico e le due auto in bilico sono state rimosse. “È questo il nono episodio di cedimento che interessa il nostro territorio in soli due anni: come nelle volte precedenti agiremo con nostre forze e nel più breve tempo possibile”, ha spiegato la minisindaca.

Dopo la nevicata e il gelo dei giorni successivi è stato rifatto il manto stradale, tra gli altri, su via Tuscolana, Via Casal del Marmo, Viale Jonio e Via Ugo Ojetti. Buche coperte, per il ripristino della viabilità e della sicurezza, tra gli altri su Via Battistini, Via di Grottaperfetta, Via Arco di Travertino, Via Casal del Marmo, Piazza Porta Capena, Via Ponte Galeria e a Via della Maglianella, Via di Torrevecchia, Piazzale Dunat, Circonvallazione Gianicolense, Portuense, Piazza Lodi e Via Gallarate. Una lotta senza quartiere alle buche.

