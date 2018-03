CARACAS – El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dicho hace no mucho que la migración venezolana en suelo neo granadino es el más grave problema que confronta su gestión. La Hermana República, como siempre, ha sido muy amplia y hospitalaria con una migración venezolana que no siempre es de la mejor calidad. Aún así, Colombia no nos ha cerrado las puertas. Incluso, ha hecho gala de un gran profesionalismo en este asunto.

Al timón de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Luis Florido ha querido poner un grano de arena. Se ha reunido con el ex presidente y senador de Colombia, Álvaro Uribe. Florido se hizo acompañar por un grupo de otros integrantes del Parlamento venezolano. La sede del Congreso colombiano ha sido el punto de reunión. La diputada venezolana Gaby Arellano (VP) y el secretario del Partido Liberal colombiano, Miguel Ángel Sánchez también se sentaron en la mesa de conversaciones.

“Existe un compromiso por el restablecimiento de la democracia en Venezuela”, abrió fuegos, Luis Florido, a través de la caja de 140 caracteres de Twitter, la red social de micro blogging del pajarito azul. Mejoras migratorias para los venezolanos, la urgencia de establecer un corredor humanitario y la realización de elecciones justas en Venezuela: este fue el check list del encuentro.

Doctor en sociología por la Universidad de Londres, Tomás Páez ha comandado una rigurosa investigación denominada “La Voz de la Diáspora”. Acá se recogen con extrema precisión los números de nuestro doloroso éxodo. Según el estudio, que debe ser comprado y no circula libremente hasta ahora, son casi 3 millones los venezolanos en tierras extranjeras. El miedo al hampa creciente es el primer disparador de quienes se resuelven a armar la maleta, seguido por la cada vez más deteriorada situación de nuestra economía.

Asilo en España: se triplican las peticiones

En este orden de ideas, cabe resaltar que el año pasado España batió todos los récords de peticiones de asilo. La cifra remontó hasta las 31.120 solicitudes. Eso más que duplica la contabilidad del año anterior: las peticiones de asilo procedentes de venezolanos se triplicaron.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), llegados a este punto, ha considerado oportuno pronunciarse. Un aumento de solicitudes de colombianos, dijo el ente, también se verificó. Un incremento de peticiones realizadas en el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid, sobre todo por parte de palestinos, fue otro punto de relevancia.

Pero, ¿cómo encaja nuestro gentilicio en esta data? España recibió 10.350 solicitudes de ciudadanos venezolanos, más del doble que los sirios (4.225). Siguen los colombianos (2.460), ucranianos (2.265), palestinos y argelinos (ambos con 1.165), salvadoreños (1.120), hondureños (970), cameruneses (750) y marroquíes (525).

Un prodigio viral ha sido, nadie lo ignora, el clásico selfie tomado con un Smartphone en Maiquetía, al momento en que decir “adiós” es un nudo en la garganta. “Cromointerferencia de color aditivo” se llama la obra del genio del arte óptico y cinético, Carlos Cruz Diez, adosada sobre el suelo del terminal de salida del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”.

La firma Consultores 21 hizo una proyección según la cual nuestra diáspora recala hasta las 4.091.717personas. La encuesta ENCOVI establece un total de 1.421.000 personas. Según este último estudio la cosa se desglosa así: Colombia (cerca de 250 mil personas); Perú (cerca de 100 mil personas); Chile (cerca de 100 mil personas); Estados Unidos (unas 75 mil personas); Panamá (poco más de 50 mil personas); y Argentina (unas 50 mil personas). Esta es la data de Consultores 21: Colombia (17%); Chile (17%); Estados Unidos (10%); Ecuador (8%); Panamá (7%); Argentina (4%); y México (3%). En Europa la cifra más alta es España (5%).

Le gente se va ante una crisis terminal, y los que se quedan fijan sus esperanzas en un cambio político que se anhela para ya. El próximo 20 de mayo serán las elecciones presidenciales. La lucha política se ha redimensionado con el nacimiento del Frente Amplio Venezuela Libre. Pero en términos de “los que se van” estas presidenciales lucen como más leña para el fuego.

Presidenciales: ¿Éxodo masivo hacia Panamá?

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha puesto las luces de alerta encendidas, ante lo que vaticina puede ser un masivo “éxodo” de venezolanos hacia su país y Costa Rica si acá tenemos unas elecciones sin la participación de la oposición, tal como parece que va a pasar.

“Si el gobierno de Venezuela insiste en celebrar elecciones sin participación de la oposición, todo indica que eso puede crear otro éxodo”, fustigó ante la prensa de San José, luego de sostener un meeting con su par costarricense, Luis Guillermo Solís.

Unos 10.000 venezolanos ingresaron a Panamá cada mes en 2017, luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que echó por la borda la mayoría calificada que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había logrado en el Parlamento, al obtener 7.9 millones de votos el 6D de 2015.

Meses antes, Venezuela vivió enconados enfrentamientos de calle, que vieron la desmedida represión de la fuerzas del orden, y que dejaron un saldo de más de 150 fallecidos, según ha dicho el Foro Penal. Esto descorazonó a muchos, que ya no aguantaron más, y emprendieron la partida.

“La Asamblea Constituyente provocó un éxodo de 10.000 (personas) por mes, lo cual ponía mucha presión sobre nuestra infraestructura pública y tuvimos que ir a un sistema de visa estampada”, relató Varela en rueda de prensa. El mandatario cree que estas presidenciales podrían generar un efecto similar, ante lo cual los países centroamericanos se verían en dificultades.

De cara al estridente colapso de la Nación, los que nos quedamos somos un poco “extranjeros en nuestro propio país”. Y los que se van, dejan un pedazo del alma en Tierra de Gracia, quedan padres y abuelos viviendo existencias solitarias, si bien muchos de los venezolanos que hoy están afuera triunfan por todo lo alto, dejando en claro aquello de que “nadie es profeta en su tierra”.

Con unos y otros, tal vez esté pasando lo que reza aquella vieja canción del legendario Charly García. Los que nos quedamos y los que se han ido, tenemos esta idea resonando de forma permanente en la cabeza: “si ellos son la patria, yo soy extranjero”. Dicen que a buen entendedor, no se necesitan muchas palabras.

Alejandro Ramírez Morón