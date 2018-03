(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “Ho letto le critiche, chi dice nel calcio che non legge i giornali dice bugie: ma dopo due minuti mi sono rimesso a lavorare”. Lo ha detto Di Biagio, ct azzurro, alla vigilia dell’amichevole di Manchester con l’Argentina, la sua prima da allenatore della Nazionale, rispondendo alle bordate di Raiola. “Emozione alla prima? Non ho tempo per provarla, magari domani entrando nello stadio la proverò”, ha aggiunto Di Biagio.