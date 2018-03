CARACAS – Una merma de 5.9%. Eso equivale a 58 millones de dólares. Tal cosa fue la que pasó con las reservas internacionales entre el 2 de enero y el 2 de marzo de este año. Pasaron de 9.516 millones de dólares hasta los 9.458 millones de dólares. La data es del Banco Central de Venezuela (BCV). No muchos confían en las cifras del máximo ente emisor, pero esas son las que hay.

Se entiende que 9.455 millones de dólares están en las bóvedas del BCV. Otros 3 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM). El mismo se crea en 1998 con el fin de que las fluctuaciones del ingreso petrolero de la Nación no impactaran negativamente el necesario equilibrio fiscal, cambiario y monetario nacional.

Tradicionalmente, nuestras reservas internacionales se mantenían sobre los 28 mil millones de dólares. Se trataba de una franja sana, orgánica y suficientemente conveniente. Sin embargo, ese nivel fue mermando de modo progresivo, a fuerza de impresión de dinero inorgánico y un desmedido gasto público.

La cesta venezolana y la meta de realización (venta) del petróleo que se fijaba en el Presupuesto de la Nación tenían una diferencia, la cual alimentaba, al menos teóricamente, el FEM, que antes fue el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM).

Nuestra economía durante la 4ta República nunca fue la de una potencia del primer mundo, pero no existían las distorsiones que ahora vemos. Más allá de la autonomía del BCV, en el entramado político había pesos y contrapesos. Eso ya no está. Una hiperinflación, como la que tenemos hoy, es cosa que no debería concebirse en el país que pregona en el orbe entero tener las reservas de petróleo más grandes de la tierra.

BCV y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tenían el hábito trimestral de revisar el precio y –si era igual o mayor que los últimos cinco años- se destinaban automáticamente esos recursos al referido fondo.

Chavismo y madurismo son la misma cosa, pero han competido –sin embargo- al momento de hacer gala del mayor desconocimiento en materia de política económica, pero también de economía política. Una cosa y otra le son esquivas.