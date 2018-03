CARACAS – La Vinotinto inizia nel peggiore dei modi il suo percorso nella seconda fase dl Sudamericano femenino Under 17. Le creole sono state battute per 2-0 dalla Colombia con una doppietta di Ramirez (9’ e 65’).

Le ragazze di José Catoya hanno subito il primo gol alla prima disattenzione difensiva. Dopo appena nove minuti di gioco l’attaccante colombiana Natalia Ramírez si é trovata a tu per tu Aranzha Aguiar segnando l’1-0.

La nazionale venezuelana non si é tirata indietro ed ha cercato in tutti i modi di ristabilire la parità. Al 34’, la creola Daisy Cegarra colpisce la traversa con un tiro dalla distanza. Si va al riposo sull’1-0 per per colombiane.

Nella ripresa la storia non é cambiata con le vinotinto alla ricerca del gol del pari e le cafere ad attendere e colpiere in contropiede. Al 65esimo, le colombiane trovano il 2-0 con la bomber Ramirez. Al 79esimo ci prova anche l’italo-venezuelana Barbara Olivieri, ma il suo tiro fa la barba al palo.

In questo modo la vinotinto viene battuta per la prima volta nell’edizione 2018 nel Sudamericano femenino Under 17. Le creole vedono interrompere una scia positiva di 19 gare consecutive senza subire sconfitte. L’ultimo ko risaliva al 2012, quando furono battute per 3-0 dal Brasile.

La vinotinto continuerà il suo percorso nel Sudamericano femenino Under 17 domani quando, alle 17:00, sfiderà l’Uruguay che ha battuto per 2-1 il Brasile. Infine sfida con il Brasile in programma domenica alle 17:00.

Dal quadrangolare che si sta disputando nello stadio Bicentenario di San Juan usciranno le due rappresentanti della zona Conmebol nel mondiale di categoria che si svolgerà in Uruguay dal 13 novembre al 1º dicembre di quest’anno. Se le charrúas chiudono tra le prime due, il loro posto sarà assegnato alla terza classificata.

Il Tabellino

Colombia-Venezuela 2-0

GOL: Natalia Ramírez (9’ e 65’).

COLOMBIA (2): Michell Lugo; Laura Orozco, Sharon Ramírez, Paula Gómez, Andrea Pérez; Sara Martínez, Maireth Pérez (Gisela Robledo 87’), Natalia Ramírez (Valentina Jaramillo 87’), María Leal; Lina Jaime e María Reyes (Kelly Caicedo 76’). CT: Didier Luna.

VENEZUELA (0): Aranzha Aguiar; Fabiola Solórzano, Bárbara Sandoval, Andrea Zeolla, Heliamar Alvarado; Daisy Cegarra (Tifani Molina 51’), Dayana Rodríguez; Kareylen Capdevilla, Raiderlin Carrasco (Wilmary Argüelles 58’); Bárbara Olivieri e Marianyela Jiménez (Mariana Barreto 78’). CT: José Catoya.

ARBITRO: Dione Rissios (Cile). STADIO: San Juan del Bicentenario.

(di Fioravante De Simone)