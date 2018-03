FEIRA DE SANTANA (BRASILE). – Pirelli punta sull’America latina, dove è presente da oltre un secolo, e annuncia investimenti per 250 milioni di euro nel prossimo triennio. “Abbiamo piena fiducia nel Brasile e in America latina, dove abbiamo investito 250 milioni di euro negli anni peggiori della crisi e ne investiremo altrettanti nei prossimi tre anni”, ha annunciato il vice presidente esecutivo e ceo Marco Tronchetti Provera in videoconferenza da Milano con la fabbrica di Feira de Santana, nello stato brasiliano di Bahia, che diventa il primo polo 4.0 di Pirelli in America latina.

“La tecnologia ci permette di essere sempre più competitivi e gli investimenti ci permettono di costruire il futuro: la ricerca tecnologica è finalizzata alla sicurezza di chi si mette alla guida”, ha aggiunto Tronchetti Provera, precisando che gli investimenti saranno “distribuiti proporzionalmente nei Paesi sudamericani secondo la nostra presenza. Crediamo che il Brasile, un Paese giovane e pieno di energia, sia pronto a ripartire, dopo alcuni anni difficili, ed abbia davanti a sé grandi opportunità”.

Con i ricavi cresciuti lo scorso anno dell’11,1% a 915,7 milioni di euro, il Sudamerica rappresenta il 17% dei ricavi complessivi (pari a 5,35 miliardi di euro nel 2017) di Pirelli, che conta 5 fabbriche in un’area strategicamente rilevante per il gruppo.

La fabbrica di Feira de Santana rappresenta l’insediamento produttivo più recente in America latina: costruita nel 1976 e ampliata nel 2003, la fabbrica ha sempre utilizzato i macchinari piu’ moderni ed i processi più avanzati. Nel 2017, poi, ha visto la sua attuale trasformazione nel primo polo tecnologico 4.0 di Pirelli in America latina, con nuovi processi digitalizzati.

”L’America latina è sempre stata un’area chiave per la Pirelli. In Brasile, in particolare, vantiamo una presenza quasi centenaria, una straordinaria notorietà del brand e una conoscenza del mercato che ci permette di cogliere le tendenze dei consumatori e di offrire i prodotti più adeguati alle loro esigenze in tutte le fasce di mercato”, ha detto Tronchetti Provera.

“Pirelli inaugura una nuova fase in America latina con l’introduzione di nuove tecnologie, processi e macchinari avanzati che permetteranno di rispondere alla crescente domanda di prodotti ad elevato contenuto tecnologico, in particolare dalle case automobilistiche con una presenza locale”, ha detto Paul Hembery, vice presidente America latina, secondo il quale “il mercato dell’auto in America latina, fermo a 70 milioni di veicoli da qualche anno, dovrebbe crescere a 77 milioni entro il 2020”.