(ANSA) – MILANO, 23 MAR – Il negozio di un parrucchiere di origine marocchina è stato dato alle fiamme nella notte a Rozzano, nel Milanese. Gli abitanti del palazzo di 5 piani dove si trova l’esercizio commerciale – in viale Lombardia 28 – sono stati evacuati. Quattro di loro hanno necessitato di cure mediche e sono stati portati al pronto soccorso, in condizioni non gravi. Lo riportano i vigili del fuoco, spiegando che la causa dolosa del rogo appare evidente, dato che è stato spaccato un vetro del negozio per lanciare all’interno del locale qualcosa – molto probabilmente un liquido infiammabile – da cui ha avuto inizio l’incendio. Il tutto è avvenuto intorno alle 3 di notte e i vigili – intervenuti con 6 mezzi e insieme alla Polizia e al 118 – hanno lavorato un paio d’ore per spegnere le fiamme.