(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Al via le prove libere del gran premio di F1 di Melbourne in Australia. Volano la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton e la Redbull di Max Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Kimi Raikonen e di Sebastian Vettel, precedute dal secondo pilota Mercedes Valtteri Bottas. Hamilton è stato il più veloce in entrambe le prime due sessioni di libere sul circuito dell’Albert Park dove domenica si correrà il primo gp della stagione. Il britannico ha fermato il cronometro sul tempo di 1:23.931, lasciandosi alle spalle Verstappen con 127 millesimi di ritardo, e 228 per Bottas. Il il finlandese della Ferrari ha accusato un distacco di 283 millesimi, mentre Vettel ha fatto il suo miglior tempo a 520 millesimi da Hamilton. Buon sesto tempo per la Haas del francese Grosjean a 717 millesimi, seguito dalla RedBull di Ricciardo a 790 dal più veloce. Ottavo tempo e tanti problemi per Fernando Alonso sulla McLaren, in ritardo sul tempo di Hamilton di 1.269. Da segnalare infine l’esordio nelle prime libere delle due Alfa Romeo Sauber di Eriksson e Leclerc, rispettivamente al 19/mo e 20/mo posto con quasi 3″ di ritardo.(ANSA).