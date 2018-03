(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Due murales, uno con l’immagine di Luigi di Maio e Matteo Salvini che si baciano con dietro un cuore rosso, e un altro che ritrae Giorgia Meloni con in braccio un bimbo africano, sono spuntati vicino al Senato, al centro di Roma. Ci sarebbe anche la tag Tvboy, firma di un artista di strada italiano. Sul posto i carabinieri. Da ieri sera è scattato il piano sicurezza per l’insediamento delle Camere con controlli accurati e una ‘green zone’ nel centro di Roma dove non sono consentire manifestazioni