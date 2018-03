(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Francesco Molinari cala la doppietta e Dustin Johnson, leader mondiale e campione uscente, viene eliminato. Fatale, per l’americano, la sconfitta (la seconda consecutiva) rimediata con il canadese Adam Hadwin. Colpi di scena a non finire nel WGC Dell Technologies Match Play di golf. Dove “Chicco” Molinari, dopo il successo nel primo round contro Patton Kizzire (n.2 della FedEx Cup), ha battuto anche Luke List. E adesso il torinese dovrà vedersela con Justin Thomas. In palio la leadership del gruppo 2 del torneo e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale (nella stessa giornata si disputeranno anche i quarti di finale). Un’altra grande prova per il golfista piemontese, che contro il n.2 mondiale sogna il tris. Tante le sorprese ad Austin: Jon Rahm, nel secondo match, è stato battuto dallo statunitense Chez Reavie. Cade anche Jason Day, piegato da Jason Dufner. Mentre Jordan Spieth e Sergio Garcia continuano a vincere: battuti rispettivamente il cinese Haotong Li e il sudafricano Dylan Frittelli. Nel secondo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championship, il mini circuito mondiale, sono arrivate poi le reazioni di Tommy Fleetwood, Phil Mickelson Rory McIlroy. Il britannico, vincitore della Race to Dubai 2017, ha avuto la meglio nei confronti di Kevin Chappell. Mentre lo statunitense non ha lasciato scampo al giapponese Satoshi Kodaira. Vittoria brillante pure per il nordirlandese che ha superato il venezuelano Jhonattan Vegas. (ANSA).