(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Ultime battute della regular season in Nba e caccia agli ultimi posti per i playoff. Nel turno di questa notte si sono giocate sette partite. Vincono e si avvicinano sempre più al primo obbiettivo stagionale i Philadelphia di Marco Belinelli su Orlando Magic, per 118-98. Per l’azzurro una buona prestazione e 25 punti a segno. Risultato shock nel match fra gli Hornets e i Memphis Grizzlies finita con il risultato di 140-79, e lo score da brivido per Kemba Walker, andato a segno con 46 punti. C’è da dire però che i Grizzlies sono ultimi in classifica, mentre gli Hornets ancora sperano di agguantare l’ottavo posto nella Eastern Conference. E sono aiutati dalla sconfitta dei Detroit Pistons (con i quali condividono attualmente il nono posto) contro i Rockets per 100-96. Vittoria sofferta per la capolista, ottenuta solo ai supplementari. Speranze di playoff ancora aperte anche per gli Utah Jazz che hanno vinto contro i Mavericks per 119-112 e restano attaccati al carro delle prime otto a ovest. (ANSA).