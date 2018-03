(ANSA) – POTENZA, 23 MAR – A causa del maltempo, per il terzo giorno consecutivo, anche domani, sabato 24 marzo, a Potenza le scuole resteranno chiuse. In un post su Facebook l’amministrazione comunale ha specificato che “a seguito della riunione in Prefettura è stata decisa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido, nella giornata di sabato 24 marzo nella città di Potenza”.