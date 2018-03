(ANSA) – MOSCA, 23 MAR – L’ex top gun e adesso deputata ucraina Nadia Savchenko ha annunciato in tribunale uno sciopero della fame contro le accuse di “terrorismo” e “tentato colpo di Stato” che le sono rivolte. “Nelle prigioni ucraine per certi versi si sta peggio che nelle prigioni del nemico”, ha dichiarato Savchenko, che ha passato due anni dietro le sbarre in Russia prima di essere liberata nel 2016 in uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Oggi un tribunale di Kiev si pronuncerà su un’eventuale misura cautelare nei suoi confronti.