(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Nuova legislatura, vecchi scontri. E ancora una volta via social. Anche oggi – via twitter – se ne rendono protagonisti il leader della Lega, Matteo Salvini e la ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Il primo infatti non si fa sfuggire l’occasione per ‘salutare’ sarcasticamente il passaggio a semplice parlamentare della prima postando una sua foto con un esplicito “Bye bye” con tanto di punto esclamativo. Smesse le vesti istituzionali la Boldrini, questa volta, non si volge dall’altra parte e dopo meno di un’ora replica al numero uno del Carroccio: “Ancora tu? Ma le trame per andare al governo – gli chiede con una punta di ironia – non ti impegnano già abbastanza? Attento – lo ‘avverte’ – che mentre scrivi tweet su di me ti sfilano la poltrona. #TuChiamaleSeVuoiOssessioni”.