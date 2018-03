(ANSA) – ROMA, 23 MAR – “Cosa farebbe il Pd se M5S proponesse di votare Zanda? Non stiamo giocando. Ma l’ultima persona che vuole giocare è Zanda. Non credo che si farebbe prendere in giro da questa indiscrezione. Se ci sono delle scelte del M5S che riguardano il Pd ce lo vengano a dire. Per ora non è arrivata nessuna proposta”. Così Ettore Rosato a Gioco a Premier di Gerardo Greco su Rai Radio1.