CARACAS. Anche quest’anno il Governo italiano offrirà borse di studio per studenti residenti in Venezuela, Grenada e Saint Lucia. Le mensilità, del valore di 900 euro ognuna, saranno 180 per il Venezuela (di cui 9 riservate a cittadini italiani ivi residenti), 18 per Grenada e 9 per Saint Lucia. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14:00 italiane del 30 aprile.

I dettagli si possono consultare sul sito https://studyinitaly.esteri.it e bando