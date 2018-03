(ANSA) – PECHINO, 23 MAR – L’Uruguay ha battuto la Repubblica Ceca per 2-0 in un match valido per la ‘China Cup’, torneo amichevole in corso il Cina (ieri la nazionale di casa, allenata da Marcello Lippi, era stata travolta dal Galles per 6-0). Le reti della Celeste sono state segnate da Suarez su rigore e da Cavani in semirovesciata. Nelle file dei cechi ha giocato titolare il romanista Schick, che ha anche colpito una traversa.