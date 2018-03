(ANSA) – MILANO, 23 MAR – Viviana Beccalossi, assessore regionale della Lombardia e esponente nazionale di Fratelli d’Italia ha deciso di lasciare il partito. “Lascio Fratelli d’Italia con grandissimo dispiacere – ha annunciato in una nota Beccalossi ha avuto il record di 3.900 preferenze nel partito -. Una scelta dolorosa, ma ponderata e oggi inevitabile”. L’assessore, che si è trovata in diverse occasioni in disaccordo con Giorgia Meloni, contro cui ad esempio ha difeso il referendum sull’autonomia, ha criticato “una linea politica supina ed ondivaga, spesso guidata dal bisogno di autoconservazione” e la scelta di “imbarcare per un pugno di voti, personaggi cacciati da altri partiti e dalla moralità quanto meno sospetta”. Comunque, ringraziando chi l’ha votata ha assicurato di essere a “disposizione del presidente Fontana e della maggioranza di centrodestra che governa la Lombardia”.