(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 23 MAR – Un testo unico per la gestione dell’emergenza, la semplificazione dei passaggi amministrativi che portano alla ricostruzione, il sostegno alle imprese e un nuovo piano per la viabilità è quanto chiedono i sindaci di Norcia, Cascia e Preci, Nicola Alemanno, Mario De Carolis e Pietro Bellini, al nuovo Parlamento. Lo hanno detto rispondendo all’ANSA. “Il Governo che verrà dovrà subito semplificare la macchina burocratica e permettere così alle zone terremotate di avviare la ricostruzione reale”, hanno sottolineato i tre sindaci. “Inoltre sarà necessario lavorare immediatamente a un testo unico per la gestione dell’emergenza in modo da concedere poteri alla Protezione civile, un documento che sia, quindi, anche in grado di pianificare la gestione degli impatti sugli spazi e sul paesaggio”, ha detto Alemanno. Tutti, inoltre, chiedono “misure concrete” per far ripartire l’economia dei territori, aiuti “per quelle aziende che dopo il sisma si sono di fatto paralizzate”. Bellini ha avanzato anche la richiesta che “ai sindaci vengano concessi maggiori poteri e una maggiore autonomia decisionale”. De Carolis ha spiegato di temere, invece, che possa scemare l’attenzione sul centro Italia terremotata. “Finire nel dimenticatoio – ha sottolineato – sarebbe la morte delle nostre comunità, perché noi siamo ancora in emergenza”. (ANSA).