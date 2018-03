(ANSA) – MILANO, 23 MAR – Gradita sorpresa ad Appiano Gentile. L’ex giocatore dell’Inter Adriano, nerazzurro dal 2001 al 2009, è stato questa mattina in visita al centro sportivo Suning: “Sono molto felice di essere tornato qui – ammette Adriano in uno stralcio dell’intervista a Inter Tv riportato sul sito del club – dove sono diventato calciatore. Non ho mai dimenticato questi momenti”. Adriano ha incontrato Spalletti e i giocatori presenti all’allenamento mattutino. Tra questi i brasiliani Rafinha e Dalbert e il capitano Mauro Icardi, che ha posato con Adriano con una maglia numero 10 nerazzurra.