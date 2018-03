(ANSA) – BOLOGNA, 23 MAR – L’olandese Bauke Mollema (Trek Segafredo) ha vinto la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali con arrivo in salita a Sogliano al Rubicone. Diego Rosa (Team Sky), secondo, si porta in testa alla classifica generale, sfilando la maglia al giovane Pascal Eenkhoorn. Sulla rampa finale, nel centro di Sogliano, Mollema ha regolato un gruppetto di sette unità, con Giulio Ciccone (Bardiani-Csf) che è andato ad occupare la terza posizione. Domani la terza e penultima tappa, pianeggiante, con partenza e arrivo a Crevalcore che non dovrebbe sfuggire ai velocisti.