(ANSA) – VARSAVIA, 23 MAR – “Fermiamo l’inferno delle donne”, “Polonia laica e non cattolica”, “ipocriti e fanatici, sentirete l’ira delle strade”: sono gli slogan urlati oggi dalle donne e dagli uomini scesi nuovamente in piazza in Polonia contro il nuovo tentativo di limitare il diritto all’aborto, vietandolo anche nei casi malformazioni del feto. La manifestazione a Varsavia ha prima puntato verso la curia vescovile, il corteo ha poi attraversato il centro della capitale fermandosi d’avanti diverse chiese. Altre migliaia di persone si sono radunate davanti al parlamento. I manifestanti si sono dati poi l’appuntamento sotto la sede del partito al governo Diritto e giustizia, protetta da una forte presenza della polizia. Comizi contro le restrizioni sull’aborto si sono svolti anche a Breslavia, Danzica, Katowice, Stettino, Poznan e altre città.