CARACAS. – La nazionale femminile Under 17 sfiderà oggi, alle 17:00, l’Uruguay con un solo obiettivo: vincere! Le creole nella gara d’esordio della seconda fase del Sudamericano Under 17 sono state battute per 2-0 dalla Colombia. Le ragazze allenate da Catoya se vogliono tenersi in corsa per uno dei posti al mondiale di categoria adesso dovranno portare a casa l’intera posta in palio.

“Contro la Colombia, ci siamo piazzate male a livello difensivo. Poi a livello ofensivo non siamo state efficaci” – ha dichiarato Carmelina Rojas, aggiungendo – “Per la sfida contro l’Uruguay cercheremo di essere più precise in area e migliorare aspetti psicologici come la concentrazione e la fiducia.”

Creole e charrúas si sono affrontate già in questa edizione del Sudamericano Under 17. Il precedente risale all’8 marzo, quel giorno la gara finí 0-0.

Per la gara di stasera, mister José Catoya, punterà sull’11 titolare dove spiccano i nomi di Dayana Rodríguez (metronomo del centrocampo), Raiderlin Carrasco e l’italo-venezuelana Barbara Olivieri (tre reti ed un assist nel torneo).

Dal canto suo, l’Uruguay ha battuto in rimonta per 2-1 il Brasile grazie ad una doppietta di Miriam Cavalcante.

Dal quadrangolare del Sudamericano Under 17 che si sta disputando nello stadio Bicentenario di San Juan usciranno le due rappresentanti della zona Conmebol nel mondiale di categoria che si svolgerà in Uruguay dal 13 novembre al 1º dicembre di quest’anno. Se le charrúas chiudono tra le prime due, il loro posto sarà assegnato alla terza classificata.

Probabili formazioni

Uruguay (4-4-2): Da Silva; Lima, Ramondegui, Oliveira, Ferrands; Gómez, Larrea, Morales, Domíngues; Villa e Pizarro. CT: A. Longo.

Venezuela (4-4-2): Aguiar; Solórzano, Zeolla, Sandoval, Alvarado; Capdevilla, Rodríguez, Cegarra, Carrasco; Jiménez e Olivieri. CT: José Catoya.

Stadio: Bicentenario de San Juan (Argentina)

(di Fioravante De Simone)