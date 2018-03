Caracas. – Sono molte le reazioni alla decisione di Nicolás Maduro di riconvertire il Bolivar attuale in Bolivar Soberano togliendo tre zeri. Twitter ha avuto un bel daffare nelle ultime ore e uno dei tanti cinguettii è stata l’opinione di Antonio Ecarri che ha aspramente criticato la misura.

Antonio Ecarri, presidente della Fondazione Arturo Uslar Pietri e di “Alianza del Lápiz” ha sostenuto che la riconversione è “scommettere ad un modello economico fuori moda che l’unica cosa che garantisce è il fallimento.”

“Maduro ha tolto tre zeri al Bolivar per aggiungerli alla disastrosa iperinflazione. E una nuova pazzia, è il caos” ha twittato.

Secondo il politico, l’economia nazionale è distrutta e non è più in grado di sostenere misure improvvisate e demenziali. “Vogliono distruggere il paese” “Quello che bisogna fare è cambiare modello economico. E per questo,come primo passo, si dovrebbe dollarizzare il paese” ha affermato.

Ecarri, ha twittato che la banconota di maggior valore del nuovo conio equivale soltanto a due dollari perciò considera “una vergogna chiamarlo Bolivar Soberano.”

Luis Vicente León: l’iperinflazione non si risolve togliendo zeri

Della stessa opinione di Ecarri è l’economista Luis Vicente León, presidente di Datanálisis. Anche Leon ribadisce via Twitter che “non si risolve l’iperinflazione togliendo zeri alla moneta, né obbligando l’uso del Petro ma attaccando la radice del problema e riscattandola fiducia persa.”

“Il problema si risolve operando il tumore, cioè cambiando il modello superato di puro intervenzionismo statale e riscattando gli equilibri politici” “Senza questa combinazione non c’è zero che tenga” ha sentenziato León.

Asdrúbal Oliveros: la riconversione costa

Altra voce su Twitter quella di Asdrubal Oliveros, economista e direttore di Ecoanalítica, che ha ricordato pure come la riconversione fatta da Chávez nel 2008 è costata più di 40 milioni di dollari e che, nelle condizioni attuali, la banca non ha la capacità finanziaria per affrontare una nuova. Quindi anche Oliveros crede che la misura non servirà a nulla tranne che a buttare più legna al fuoco.

Difatti, “molto probabilmente dal 4 giugno avremo un periodo lungo nel quale circoleranno i due coni monetari “vecchio” e “nuovo” e molto probabilmente succederà qualcosa di simile a quanto è accaduto con il biglietto di 100 Bolivares” ha affermato Oliveros.

La previsione di Guerra si è avverata

Il deputato JoséGuerra aveva avvertito tempo fa sulla possibilità di una nuova riconversione del Bolivar. E secondo l’economista,“questa misura sarà inutile e fallirà se non forma parte di un piano strutturato di stabilizzazione e crescita economica e rimarrà soltanto una operazione da “make up.”