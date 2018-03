CARACAS – Jorge Rodríguez ganó en 1998 –el año en que Hugo Chávez vence a Henrique Salas Römer en sus primeras presidenciales, por cierto- el célebre concurso de cuentos del diario El Nacional, un genuino bastión de la lucha opositora. Ese concurso lo ganó también, por ejemplo, el doctor Arturo Uslar Pietri. “Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas”, se llama el cuento con el cual este médico psiquiatra –ex director médico de Residencias Humana (2002)-, se hizo acreedor del sitial de honor.

Léase de nuevo: “Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas”. Eso debería preguntar Rodríguez hoy a cada madre venezolana que ve morir un hijo en manos del hampa desbordada. En el más reciente informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), que corresponde a 2017, se establece lo que sigue: “(…) estimamos una tasa de 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y un total de 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional. Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 16.046 casos; más las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos; y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación”.

El también ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) anda de gira por Europa –tourneé que ha querido intitular “Por la verdad y la paz”-, en este momento en España, para ser más precisos, desde donde irá a Francia. Se ha reunido con José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España, sobre quien ha dicho que –más temprano que tarde- sentirá en la frente la frescura del laurel que le otorga haber jugado en la solución de la crisis de Venezuela “un inmenso papel”.

Venezuela: rango de máximo peligro

Tal vez le falte ver al canciller, Alfonso Dastis, quien ha declarado mucho sobre Venezuela. Puede ser que Dastis le explique a Rodríguez el mapa de peligrosidad en el mundo, diseñado por el Ministerio de Exteriores de la Madre Patria.

Dicho mapa tiene varias franjas. Venezuela está en “Rango de máximo peligro”, que tiene tres colores: NEGRO (se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia), en el cual hay países como Burundi, Eritrea y Papúa Nueva Guinea; luego, ROJO (se desaconseja a no ser por extrema necesidad), en donde vemos a Venezuela con países como Egipto y Níger; y MARRÓN (se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas), en donde vemos países como Ucrania, Túnez y Senegal.

El alto gerente público viste ahora gafas negras de pasta, y va con la cabeza rapada. Visitó la redacción del diario ABC. Sobre lo dicho más arriba, conviene citar este cruce que sigue:

-¿Qué responde a las acusaciones de que su país es una «narco dictadura»? Entre los sancionados por la Administración Trump figura el vicepresidente Tareck El Aissami, acusado de tráfico de drogas.

Es una barbaridad, un completo absurdo, uno de esos falsos positivos que les encanta montar a los distintos gobiernos de EE.UU. Cuando se desclasifiquen esos documentos se verá que era mentira, como las armas de destrucción masiva en Irak o el acorazado Maine. Es muy curioso que el principal consumidor de droga del mundo, EE.UU., y el principal productor, Colombia, hablen del narcotráfico en Venezuela. Cuando no es un país ni que produzca ni que consuma, sentenció.

-Pero se ha denunciado que Venezuela sería un país intermediario.

Los organismos que más saben de droga en el mundo señalan que la droga que va principalmente de Colombia a EE.UU. no va por Venezuela y el Caribe, sino por el Pacífico principalmente, aclaró Rodríguez.

Obviamente, el ex alumno de la Razetti sustituyó en el ministerio de Comunicación e Información a Ernesto Villegas, porque el estilo más bien tímido de este último le quedaba pequeño a la bravísima lucha política que comienza a apoderarse de nuestras arenas. La violencia que vimos en 2017 dejó a la gestión Maduro muy mal parada en la comunidad internacional, y –si de España hablamos- Mariano Rajoy se refiere a Venezuela ya como “una dictadura”

Las maniobras promovidas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) son “acciones unilaterales, de países que de manera grosera intentan agredir a Venezuela. Mientras más agresiones de este tipo haya, más mecanismos de consulta al pueblo vamos a seguir imponiendo. Hemos tenido 24 elecciones y vamos por la número 25 en 19 años de Revolución Bolivariana”.

Es hijo de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista y presunto responsable del secuestro de William Niehous. Por esto su padre habría sido torturado y asesinado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), concretamente el 25 de julio de 1976, durante el primer gobierno del adeco Carlos Andrés Pérez. Los detractores de Rodríguez dicen que pasa de modo interminable esta factura, en cada movida de fichas que ejecuta como actor político.

Las presidenciales en una llamada telefónica

Lo cierto es que Rodríguez garantiza que hay plenas condiciones para el ejercicio libre del voto y para la observación electoral del proceso comicial del 20 de mayo venidero. Sobre esto también le ha preguntado el diario ABC:

-¿Son totalmente legítimas las elecciones del 20 de mayo, cuando no participa la mayoría de la oposición y algunos de sus políticos más emblemáticos están inhabilitados para ocupar cargos públicos, como Leopoldo López y Henrique Capriles?

-No es cierto que no participe la mayoría de la oposición. En Venezuela hay 18 partidos y en este momento 15 de ellos están participando en el evento electoral. Hay también una elección de diputados de los consejos legislativos estatales y ahí están participando todos los factores políticos de la oposición. De los cinco candidatos en lista al menos uno es de la oposición. Sería muy mezquino por parte de la extinta (Mesa de la Unidad Democrática) decir que Henri Falcón no pertenece a la oposición. Fue jefe de campaña de Capriles en los elecciones de 2013, y yo era el de Nicolás Maduro, puntualizó rodríguez

-¿Pero no han dejado presentarse a la MUD como marca?

-La MUD ya ha dejado de existir. Les dimos todas las garantías, para eso estuvimos en República Dominicana, para firmar un acuerdo. No les han dejado participar otros. A Julio Borges le realizaron una llamada telefónica desde Colombia para que no se firmara el acuerdo, manifestó el titular de comunicación

-¿Quién estaba al otro lado del teléfono?

-Indicó, factores de poder. El entonces secretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson curiosamente estaba en ese momento en Colombia reunido con el presidente Juan Manuel Santos, aseguró rodríguez

-¿Cómo valora la candidatura del ex chavista, hoy opositor, Henri Falcón?

-Es muy curioso que ahora digan que es ex chavista. Henri Falcón, en efecto, así como otras muchas personas que ahora participan en la oposición, se inició en la vida política con el comandante Chávez, pero rápidamente abandonó la opción, resaltó.

Dicen que el papel aguanta todo. Parece que la política también.

Alejandro Ramírez Morón