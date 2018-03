ROMA. – L’Italia si divide in due nel weekend, con il Nord ‘baciato’ dal sole e il Sud colpito da piogge e da qualche sporadica nevicata, mentre nelle regioni centrali il tempo sarà complessivamente buono. Sarà domenica la giornata peggiore per il maltempo, che nelle regioni meridionali proseguirà anche la prossima settimana. Queste le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it.

“Sulle regioni meridionali – spiegano – insiste un’area depressionaria che contribuisce a richiamare sull’Italia correnti molto fredde. Tuttavia già oggi questa circolazione ciclonica comincerà a indebolirsi, per poi spegnersi del tutto tra domani e domenica. Si avrà così un aumento delle temperature, attualmente sotto la media, che a metà della prossima settimana si avvicineranno a valori normali a seguito dell’arrivo di aria più mite portata da correnti occidentali”.

Nel corso del fine settimana è però in arrivo “un’altra perturbazione – aggiungono i meteorologi di Epson Meteo – che domani investirà la Sardegna, in serata la Sicilia e, nella giornata di domenica, il resto del Sud, marginalmente anche il settore centrale adriatico. Al Nord, invece, ci attende un weekend tutto sommato buono, con temperature diurne relativamente miti, e prossime alla media stagionale”.

Nel dettaglio sabato al Nord-Est e al Centro il tempo sarà abbastanza soleggiato. Al Nord-Ovest, al Sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con locali e deboli precipitazioni su Liguria, Puglia, Calabria e, al mattino, anche nell’ovest della Sicilia. Sulla Sardegna deciso peggioramento dal pomeriggio, in serata anche in Sicilia.

Domenica una nuova perturbazione porterà ancora precipitazioni su Sardegna orientale, specie al mattino, mentre al Sud e in Sicilia determinerà un peggioramento più diffuso con fenomeni localmente anche intensi. Saranno possibili infatti forti temporali sull’Isola, sulla Calabria e in Salento. Dal pomeriggio, qualche precipitazione risalirà fino al Molise e all’Abruzzo. Ci sarà ancora occasione per alcune nevicate sull’Appennino meridionale oltre 1000-1200 metri.

Il tempo sarà stabile nel resto del Centro-Nord, con pochi annuvolamenti, mentre al Sud e sulle Isole sarà una giornata ventosa, con mari molto mossi o agitati. I venti saranno moderati anche sul medio Adriatico.

Lunedì e martedì persiste l’instabilità al Sud e sul medio versante adriatico, con piogge e rovesci a carattere isolato, qualche nuvola in più anche sul Lazio, zone interne del Centro e sul settore alpino. Nella giornata di martedì, in particolare, qualche nuvola in più anche al Nord-Ovest.

Le temperature, da metà della prossima settimana, sono previste in rialzo in gran parte dell’Italia per l’arrivo di aria più mite portata da correnti occidentali.