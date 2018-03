(ANSA) – PARIGI, 23 MAR – Ottantamila tifosi riuniti allo Stade de France a Saint-Denis hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle tre persone uccise oggi a Carcassonne e a Trebes in un attacco terroristico compiuto da un uomo che si è definito ‘soldato dell’Isis’. Prima dell’inizio della partita Francia-Colombia i giocatori di entrambe le formazioni si sono messi in circolo, alcuni con il capo chino in segno di rispetto. Dagli spalti i tifosi hanno applaudito. Nel novembre del 2015 proprio lo Stade de France fu teatro di un attacco terroristico che provocò 130 vittime a Parigi.