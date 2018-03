Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 26 Marzo 2018

Ospiti: Giorgio Sadolfo, startupper, presenta la sua invenzione “Filo”, un piccolo dispositivo che consente di non perdere più le cose, neppure il cellulare; in collegamento da Tokyo, il professor Paolo Calvetti, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, per capire qual è la percezione della cultura e della tradizione italiana in Giappone; il professor Giulio Maccauro, ortopedico del Policlinico Gemelli di Roma, parla di artrosi e di protesi; Mattia Gemignani, fondatore di “Armadio”, un sito di e-commerce che mette in comunicazione l’artigianato italiano con il mercato statunitense.

Storie dal mondo.

A Yokohama, nei pressi di Tokyo, per incontrare il torinese Ruggero Micheletto, un ricercatore che si è fatto un nome nel campo delle scienze cognitive.

In Lettonia, nella capitale Riga, per incontrare l’ambasciatore italiano Sebastiano Fulci.

• Martedì 27 Marzo 2018

Ospiti: la giornalista Claudia Svampa, parla delle tante tensioni che attraversano la Somalia, una terra legata all’Italia da ragioni storiche non proprio gloriose; la coppia Clara e Gigi Padovani torna per raccontare i dolci legati alla Pasqua; il cantante Emiliano Paterlini con il brano“Un mare d’amore”.

Storie dal mondo.

A Chicago, in una pasticceria dal nome piuttosto evocativo: Palermo Bakery.

A Riga, in Lettonia, per incontrare Roberto Meloni, showman e cantante italiano.

• Mercoledì 28 Marzo 2018

Ospiti: Mauro Guerra, sindaco del comune San Leo (Rimini), e il Maestro Stefano Cucci, direttore artistico del Festival San Leo, raccontano le bellezze e le curiosità di San Leo, Comune Gioiello d’Italia; Valentina Tamborra, fotografa milanese che con i suoi reportage ha raccontato tante realtà disagiate nel mondo; la scrittrice Vanessa Sacco presenta il suo secondo romanzo, “Amorevoli Asimmetrie”; Umberto Mucci, fondatore e direttore di We The Italians, racconta le storie degli italiani negli Stati Uniti.

Storie dal mondo.

Da Toronto, Teresa Cascioli, imprenditrice dei libri per bambini che si occupa anche di solidarietà.

In Sudafrica per conoscerne Salvatore Cristaudi, che fa il perito di auto ed è molto attivo nel tener viva la comunità italiana di Johannesburg.

• Giovedì 29 Marzo 2018 – Giornata mondiale dell’acqua

Ospiti: Marco Buemi, reporter che è stato di recente alle Svalbard, nel mare Glaciale Artico, per assistere alla cerimonia dei 10 anni dalla nascita della Global Seed Vault, la banca mondiale dei semi; Gaetano Fausto Esposito, il segretario generale di Assocamerestero, per fare il punto sulle iniziative delle 78 Camere di Commercio Italiane nel mondo all’insegna della tutela del Made in Italy; chiude la puntata la musica del cantautore Ron.

Storie dal mondo.

Da Toronto, Roberto Zorfini, regista italiano che ha realizzato un docu-film per spiegare la società canadese al popolo degli Inuit.

A New York, nel quartiere Williamsburg, per incontrare il musicista Edoardo Wiemuth che fa il batterista.

• Venerdì 30 Marzo 2018

Ospiti: l’attore Alberto Rossi, Michele nella soap opera “Un posto al sole”, racconta la sua carriera; l’attore Mino Sferra, collaboratore alla direzione artistica della rappresentazione della passione di Cristo che si svolge ogni anno a Sezze, in provincia di Latina; il ricercatore del CNR Roberto Defez, autore del saggio “Scoperta. L’Italia rinasce dalla ricerca scientifica?”, parla degli OGM, tra bufale, timori e chiarimenti; chiude la puntata la musica della cantante Tiziana De Santis e della pianista Daniela Mizzoni.

Storie dal mondo.

A Bogotà, in Colombia, per conoscere Camilla Serafini, professoressa che insegna italiano ai tanti studenti attratti dalla bellezza della lingua italiana.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con i linguisti: Lucilla Pizzoli, Beatrice Palazzoni e Stefano Telve.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.30

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.30

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h14.15

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h19.15

PADRE NOSTRO – COLLOQUIO DI PAPA FRANCESCO CON DON MARCO POZZA

“Ci vuole coraggio per pregare il Padre Nostro. Ci vuole coraggio”.

Con queste parole Papa Francesco chiude la conversazione intorno alla preghiera del Padre Nostro con don Marco Pozza, teologo e cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova.

Il Padre Nostro è la preghiera che tutti impariamo da bambini e che spesso ci è stata insegnata dalle nonne. Come è accaduto allo stesso Papa Francesco. L’antichissima preghiera è anche la più contemporanea. Il dialogo tra il Papa e il cappellano attraversa le grandi questioni dei nostri tempi. Dalle guerre alla povertà.

Papa Francesco intreccia all’esegesi della preghiera aneddoti della propria vita mai raccontati prima.

Questo documento straordinario ha avuto echi in tutto il mondo perché ha segnato una originale rilettura della preghiera modificando anche il significato di alcune fondamentali parole.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Sabato 31 Marzo h17.15

BUENOS AIRES Sabato 31 Marzo h18.15

SAN PAOLO Sabato 31 Marzo h18.15

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 31 Marzo h15.15

SYDNEY Sabato 31 Marzo h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 31 Marzo h23.15

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

PAARL (Sudafrica). Michela Sfiligoi e Attilio Dal Piaz. Enologa lei, agronomo lui, si sono trasferiti tredici anni fa e hanno fondato Ayama, azienda vinicola nella zona di Paarl. Hanno appena lanciato il primo Vermentino mai prodotto in Sudafrica e negli anni hanno costruito un marchio molto solido all’estero.

Con i produttori loro vicini hanno aperto tre anni fa anche un asilo dedicato ai figli dei dipendenti delle aziende circostanti.

MIYAZU (Giappone). In Giappone esiste una “strada dell’olio” che attraversa paesaggi con ulivi spesso importati dal nostro paese. Vincenzo Andreacchio è un italiano che aiuta gli agricoltori giapponesi a scoprire i segreti per produrre il vero olio extra vergine d’oliva.

NEW YORK (Usa). Marco Maldera è un artista di effetti speciali visivi e compositore 3D che si occupa di effetti digitali-speciali nel cinema e nella televisione.

MAR DEL PLATA (Argentina). Denise Castello, di origini lombarde è una grande esperta della storia del cinema italiano. Da diversi anni si occupa di narrare i protagonisti del grande cinema italiano con conferenze, seminari, rappresentazioni varie. Sin da piccola, questa passione trasmessa da sua nonna, la accompagna nella sua vita quotidiana.

LISBONA (Portogallo). Tatiana Paoli è una skipper che organizza gite in barca a vela sul Tago, il fiume su cui si affaccia Lisbona. Nata a Viareggio e con una grandissima passione per il mare, ha trovato in Portogallo quello che lei definisce il suo principe azzurro.

BOGOTA’ (Colombia). A Bogotà ci si alza all’alba per fare allenamento in bicicletta. Lo racconta Andrea Bianco, che in Colombia fa l’istruttore di mountain bike per atleti professionisti, italiani e non solo.

PIETERMARITZBURG (Sudafrica). Giuseppe Pellicane. Un cervello “scappato” all’estero, che odia questa definizione e insegna Fisica Teoretica all’Università di Durban. Racconta della sua difficile uscita dal precariato e delle difficoltà dell’insegnamento in un paese in cui le scuole pubbliche hanno un livello molto diseguale.

MONTREAL – (Canada)

A Montreal, in Canada, vivono e lavorano due giovani italiani, Alessandro Duru e Debora Pischedda, ingegneri informatici che hanno progettato il prototipo di un mezzo di trasporto decisamente innovativo. Si tratta di qualcosa di molto simile ad uno skateboard volante, sostenuto da droni.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 30 Marzo h21.30

BUENOS AIRES Venerdì 30 Marzo h22.30

SAN PAOLO Venerdì 30 Marzo h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 31 Marzo h14.30

SYDNEY Sabato 31 Marzo h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Venerdì 30 Marzo h23.15; Sabato 31 Marzo h11.15

CINEMA ITALIA (Film)

FRATELLI UNICI

(Commedia, 2014)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Alessio Maria Federici

Cast: Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Sergio Assisi

Pietro (Raoul Bova) e Francesco (Luca Argentero) sono fratelli di opposta natura: Pietro è un medico carrierista che si è lasciato alle spalle moglie e figlia; Francesco uno stuntman squattrinato e sciupafemmine che non si è mai assunto una responsabilità in vita sua. Quando Pietro, a causa di un incidente, perde la memoria e regredisce al livello di un bambino di quattro anni, Francesco se ne prende cura, un po’ per dovere e molto per interesse. I due “fratelli unici” sono dunque costretti a fare di nuovo conoscenza l’uno dell’altro.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 28 Marzo h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 28 Marzo h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 28 Marzo h20.30

Rai Italia 3 (Africa)

PECHINO/PERTH Giovedì 29 Marzo h16.00

SYDNEY Giovedì 29 Marzo h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 28 Marzo h20.30

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 26 Marzo

Arte. Uno dei punti più panoramici di Roma, dove ogni giorno migliaia di turisti rimangono incantati davanti a tanta meraviglia: il Pincio.

Viaggio nell’Italia del Giro. Dalle sorgenti del Tevere fino a Faenza, tra gnomi, foreste e i grandi miti del ciclismo italiano, alla scoperta di un’Italia nascosta.

Variazioni su Tema. Stefano Belisari, in arte Elio, offre un saggio della sua regale arte vocale-ironica.

• Martedì 27 Marzo

Arte. Ordini religiosi: la storia dei Passionisti, i devoti di San Paolo della Croce. Una visita nei sotterranei della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, al Celio.

Viaggio nell’Italia del Giro fa tappa in una Pianura Padana insolita, tra Lambrusco, pittori naif, i segreti del ricamo e i versi di Dino Campana.

Variazioni su Tema. La Jam Session, un momento speciale, per i musicisti ma anche per il pubblico che assiste.

• Mercoledì 28 Marzo

Arte. Prosegue l’indagine sui Passionisti con un particolare sguardo agli affreschi del Pomarancio e ai preziosi pavimenti della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, a Roma.

Viaggio nell’Italia del Giro. Prima a Reggio Emilia, poi, a Tortona, per addentrarci nei segreti della bibbia ebraica custodita nella biblioteca Panizzi.

Variazioni su Tema. Il mondo della discografia è molto cambiato nel tempo: non basta più solo produrre dei dischi, ma ogni artista deve saper diventare imprenditore di se stesso.

• Giovedì 29 Marzo

Arte. Ordini religiosi: i Servi di Maria che non han avuto un unico padre fondatore, bensì sette.

Viaggio nell’Italia del Giro. La cupola del Guercino a Piacenza e il collegio Ghislieri a Pavia.

Variazioni su Tema. La radio: dalla storica sede Rai di Via Asiago, Luca Barbarossa racconta come viene promossa la musica ai giorni nostri, spiegandone le ultime evoluzioni.

• Venerdì 30 Marzo

Arte. Ancora in mezzo agli affreschi, alle splendide tele e alle opere lignee della chiesa romana di San Marcello al Corso, a cui sono devoti i Servi di Maria.

Viaggio nell’Italia del Giro, parte da Castellania, patria di Fausto Coppi, per arrivare a Vercelli e al Museo del Falso a Verrone: il Piemonte è la meta.

Variazioni su Tema svela cosa significa ai nostri giorni avere successo in ambito musicale, tra concerti affollati, lussuose ville e gossip…la fama non è uguale per tutti.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h14.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h10.45

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h13.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h15.00

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Arte e bellezza in un mondo che sembra uscire da una fiaba: tra le colline delle Marche si staglia Palazzo Carpegna. Un tour nelle sue antiche stanze.

L’agricoltura come terapia riabilitativa: tra Paestum e la Costiera Amalfitana, nella magia della Campania, alla Fattoria Sociale Capovolti, dove le persone disabili imparano una professione nel campo agricolo.

Con il Made in Italy sul territorio veronese. Una famiglia veneta ha coronato il suo sogno, trasformando frutteti di ciliegi in vigneti e il risultato è stato il tipico vino della Valpolicella: il rinomato Amarone.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 24 Marzo h09.00

BUENOS AIRES Sabato 24 Marzo h10.00

SAN PAOLO Sabato 24 Marzo h10.00

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 24 Marzo h15.00

SYDNEY Sabato 24 Marzo h18.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 24 Marzo 23.00

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Il significato della festa delle Palme, le tradizionali processioni con palme e ulivi per rievocare l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme prima di essere condannato al patibolo della croce; la trentatreesima Giornata mondiale della gioventù sul tema “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio”; i riti e i simboli della Settimana Santa nei vari Paesi; il Triduo Pasquale con la Messa «in Coena Domini» e il gesto della lavanda dei piedi di Papa Francesco nelle carceri romane di “Regina Coeli”; la Via Crucis al Colosseo con i testi scritti da un gruppo di giovani liceali; le rappresentazioni artistiche popolari; il Venerdì Santo, della Passione di Cristo lungo le vie delle città, mistero della vita e della morte che esce dal chiuso delle Chiese per far breccia nel cuore della gente, mistero di angoscia di un martire che porta su di se le croci del mondo, segno disperato e disperante della morte di Dio e dell’uomo stesso senza cancellare l’aspetto glorioso del sacrificio di Gesù, il richiamo alla Risurrezione, al possibile salto nella luce che solo il Redentore può donare all’umanità di tutti i tempi. Infine lo scandalo della Croce, simbolo della cristianità, spiegato da Sua Eminenza il Cardinal Paul Poupard, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la cultura. Questi gli argomenti del programma nel giorno in cui la Chiesa si prepara a vivere la Pasqua attraverso i riti della Settimana Santa.

Al centro la S. MESSA presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro con la lettura completa del Vangelo della Passione del Signore e, al termine, l’ANGELUS con i fedeli giunti da tutto il mondo.

Interviste, collegamenti con l’estero e servizi tra i quali spicca la passione del Venerdì Santo a San Cataldo in Sicilia, una manifestazione di devozione tra le più antiche, di grande bellezza e suggestione e il volto della Veronica a Manoppello in Abruzzo.

Tra gli ospiti: Padre Aurelio Fusi, superiore provinciale dei Padri di Don Orione; Mons. Giuseppe Liberto, direttore emerito della Capella Musicale Pontificia Sistina; Leticia Vera, studentessa di Sociologia del Paraguay.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 25 Marzo h03.45

BUENOS AIRES Domenica 25 Marzo h04.45

SAN PAOLO Domenica 25 Marzo h04.45

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 25 Marzo h15.45

SYDNEY Domenica 25 Marzo h18.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 25 Marzo h09.45

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► BOLOGNA – ROMA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 31 Marzo h06.30

BUENOS AIRES Sabato 31 Marzo h07.30

SAN PAOLO Sabato 31 Marzo h07.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 31 Marzo h18.30

SYDNEY Sabato 31 Marzo h21.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 31 Marzo h12.30

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca di una partita e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 31 Marzo h08.30

BUENOS AIRES Sabato 31 Marzo h09.30

SAN PAOLO Sabato 31 Marzo h09.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 31 Marzo h20.30

SYDNEY Sabato 31 Marzo h23.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 31 Marzo h14.30

► CHIEVO – SAMPDORIA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 31 Marzo h12.00

BUENOS AIRES Sabato 31 Marzo h13.00

SAN PAOLO Sabato 31 Marzo h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 1 Aprile h00.00

SYDNEY Domenica 1 Aprile h03.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 31 Marzo h19.00

► JUVENTUS – MILAN

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 31 Marzo h14.45

BUENOS AIRES Sabato 31 Marzo h15.45

SAN PAOLO Sabato 31 Marzo h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 1 Aprile h02.45

SYDNEY Domenica 1 Aprile h05.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 31 Marzo h20.45

► BOLOGNA – ROMA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 25 Marzo h09.00

BUENOS AIRES Domenica 25 Marzo h10.00

SAN PAOLO Domenica 25 Marzo h10.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 25 Marzo h21.00

SYDNEY Lunedì 26 Marzo h00.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 25 Marzo h15.00